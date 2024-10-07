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Gazze Hükümeti: İsrail Güvenli Alan İddiasıyla Filistinlileri Aldatıyor

Gazze hükümeti, İsrail'in tahliye tehditlerinin gerçekliğini sorguladı ve güvenli koridorların varlığını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:05
Gazze Hükümeti: İsrail Güvenli Alan İddiasıyla Filistinlileri Aldatıyor

Gazze Hükümeti'nden Eleştiriler

Gazze Şeridi'ndeki yönetim, İsrail'in Gazze'de güvenli olduğunu öne sürdüğü bölgelere ilişkin eleştirilerde bulundu. İçişleri Bakanlığı, bu durumun "Filistinlilere aldatmaca" olduğunu ifade etti.

7 Ekim'den Bu Yana Süregelen Soykırım

Bakanlık, 7 Ekim 2023'te başlayan olayların üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik tahliye tehditlerine karşı direniş çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki (Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cibaliya) vatandaşlara, tahliye ve güneye geçme tehditlerine itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Güvenli Koridor İddiası

Filistinlilere, tehlike hissettiklerinde en yakın güvenli alana geçmeleri önerildi. Ancak, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere sağladığı güvenli koridorların bir aldatmaca olduğu ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, "İsrail, geçen bir yıl içinde, Güney'e giden Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilenlerin sığınaklarının hedef alınması ile yalan söylemiştir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Hamas Arasındaki Çatışma

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik ihlallere cevaben 7 Ekim'de kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırılarda 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 5000'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çocukların da olduğu yaklaşık 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce kişi bulunduğu ve sığınma alanları olan hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bildiriliyor.

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