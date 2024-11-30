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Gazze Hükümetinden Felaket Uyarısı: Açlık Krizi Derinleşiyor

Gazze hükümeti, İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık ve kötüleşen durum dolayısıyla 'felaket' aşamasına geldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 01:37
Gazze Hükümetinden Felaket Uyarısı: Açlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'de Felaket Uyarısı

Gazze hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde açlık ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle 'felaket' aşamasına gelindiği konusunda uyarıda bulundu.

Açlık Krizi Derinleşiyor

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, bölgedeki acıların arttığı ve yaşam koşullarının ciddi anlamda kötüleştiği bildirildi. Açıklamada, "Filistin halkının insani düzeyde kriz aşamasına geldiği konusunda istisnasız tüm dünyaya alarm verildi" denildi.

Ayrıca, "İşgal (İsrail) ordusu, 420 gündür başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkımıza yönelik açlık politikasını sürdürüyor ve Gazze'ye tüm kapı ve çıkışları kapatıyor" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Uluslararası kuruluşların bu duruma karşı başarısızlığının şaşkınlık verici olduğu vurgulandı ve Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) çağrıda bulunularak, "mevcut gıda krizine son vermek ve fırınların kapılarındaki yığılma felaketini durdurmak için Gazze halkına un dağıtma" talep edildi.

Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine de İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkının insani durumunun kötüleşmesi konusunda net bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Son olarak, uluslararası topluma ve kuruluşlara, tarihi, ahlaki, idari ve hukuki sorumluluklarını hatırlatarak soykırım suçunu durdurmak için çalışmalarını sürdürmeleri gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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