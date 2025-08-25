Gazze Nasır Hastanesi'ne Saldırı: Tıp Öğrencisi Muhammed el-Habibi Hayatını Kaybetti

Hastane, sağlık çalışanları ve gazetecilere yönelik iddialar

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed el-Habibi mezuniyetine birkaç ay kala yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Habibi "doğrudan hastaneleri, sağlık ekiplerini ve sivilleri hedef alan saldırılarında" hayatını kaybetti. Açıklamada, saldırının hastanenin acil servis binasının dördüncü katında gerçekleştiği ve ilk saldırı sonrasında olay yerine giden sağlık çalışanları ile basın mensuplarının ikinci bir saldırıyla vurulduğu vurgulandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Telegram hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Muhammed Habibi, Nasır Hastanesine yönelik yapılan katliamda şehit oldu. O, halkına hizmet edecek bir doktor olmaya hazırlanıyordu. İsrail, onun beyaz önlük giymesine izin vermedi."

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1581 sağlık çalışanının öldüğünü; bunlar arasında 157 doktor, 366 hemşire, 103 eczacı, 254 tıbbi asistan ve 611 idari sağlık personeli olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansırken, görüntülerde ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliye etmeye çalışan sivil arama kurtarma ekipleri ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Nasır Hastanesi saldırılarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.