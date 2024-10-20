Gazze'nin Cibaliya Bölgesine Düzenlenen Saldırıda Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Cibaliya Bombardımanı Sırasında Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırısında altı Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Cibaliya bölgesini hedef alarak bombalamalar gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre, bu saldırılarda üç kişiyi hayatını kaybettiği bildirildi, ayrıca çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı çevresinde bir marketin yakınında, El-Beri ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda üç kişinin öldüğünü, pek çok kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, son iki haftadan fazla bir süredir, Cibaliya dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun bombardıman ve kuşatma faaliyetlerine devam ediyor.