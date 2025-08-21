DOLAR
40,93 -0,01%
EURO
47,63 0,23%
ALTIN
4.393,92 0,26%
BITCOIN
4.594.136,8 1,87%

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Kuzey Hastanelerine Sürgün Emrine Sert Tepki

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kuzeydeki hastanelere verdiği nakil ve faaliyet durdurma talimatını reddetti; 1 milyonu aşkın kişinin tedavi hakkı tehlikede.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:29
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Kuzey Hastanelerine Sürgün Emrine Sert Tepki

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Kuzey Hastanelerine Sürgün Emrine Sert Tepki

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına yönelik faaliyet durdurma ve başka yere nakil talimatına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın değerlendirmesi

Açıklamada, bu adımın İsrail'in sistematik şekilde çökerttiği sağlık sisteminden geriye kalanları da yok etmeyi amaçladığı belirtilerek uygulamanın reddedildiği ifade edildi. Bakanlık, planın hayata geçirilmesi durumunda 1 milyonu aşkın kişinin tedavi hakkından mahrum kalacağı ve hasta ile yaralıların hayatlarının ciddi tehlike altına gireceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca sağlık hizmetlerinin yasalarla güvence altına alınmış bir hak olduğuna dikkat çekilerek, bu hizmetlerin herkese eşit şekilde sunulmasının önemine işaret edildi. Bakanlık, uluslararası kurumlara Gazze'de geriye kalan az sayıdaki hastanenin korunması ve hayat kurtarmak için gerekli maddelerin temin edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiğini duyurmuştu. Ordunun açıklamasında, kuzeydeki sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürüldü.

Her iki tarafın açıklamaları, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin geleceği ve bölgedeki sivillerin sağlık güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Belediyesi Personeline 90 Bin Lira Banka Promosyonu
2
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
3
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
4
Kayseri'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
5
BM: Gazze'de Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Binin Üzerine Çıktı
6
Tunus'ta Binlerce İşçi UGTT İçin Yürüdü — Sendikal Haklar ve 'Saldırı' Protestosu
7
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım