Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Kuzey Hastanelerine Sürgün Emrine Sert Tepki

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına yönelik faaliyet durdurma ve başka yere nakil talimatına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın değerlendirmesi

Açıklamada, bu adımın İsrail'in sistematik şekilde çökerttiği sağlık sisteminden geriye kalanları da yok etmeyi amaçladığı belirtilerek uygulamanın reddedildiği ifade edildi. Bakanlık, planın hayata geçirilmesi durumunda 1 milyonu aşkın kişinin tedavi hakkından mahrum kalacağı ve hasta ile yaralıların hayatlarının ciddi tehlike altına gireceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca sağlık hizmetlerinin yasalarla güvence altına alınmış bir hak olduğuna dikkat çekilerek, bu hizmetlerin herkese eşit şekilde sunulmasının önemine işaret edildi. Bakanlık, uluslararası kurumlara Gazze'de geriye kalan az sayıdaki hastanenin korunması ve hayat kurtarmak için gerekli maddelerin temin edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiğini duyurmuştu. Ordunun açıklamasında, kuzeydeki sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürüldü.

Her iki tarafın açıklamaları, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin geleceği ve bölgedeki sivillerin sağlık güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.