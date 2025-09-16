Gebze'de hız uyarısı sonrası saldırıda bir kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gebze'de hız uyarısında bulunan kişiye saldırıyla ilgili 17 yaşındaki C.C.'nin de gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:26
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için uyarıda bulunan kişiye saldırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda, olaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaştığı açıklamada, soruşturma kapsamında tespit edilen diğer şüphelinin 17 yaşındaki C.C. olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.

Daha önce Bakan Yerlikaya, olayda sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan 33 yaşındaki O.C.'nin yakalandığını aktarmıştı.

