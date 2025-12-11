Gebze'de Servis Minibüsünün Çarptığı 10 Yaşındaki Miraç İslam Gözyaşlarıyla Defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışında servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç İslam Efe (10) için düzenlenen cenaze töreni gözyaşları içinde gerçekleşti.

Kaza ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı servis minibüsü, dün Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde okuldan çıkarak evine giden Miraç İslam Efe'ye yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerine teslim olan sürücü H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze töreni

Yaşamını yitiren Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç İslam için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miraç İslam Efe'nin sınıf arkadaşları tabutun başında dua ederek gözyaşı döktü. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

