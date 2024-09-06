Geleceğin Kadın Liderleri Programı İstanbul'da Başladı

Geleceğin Kadın Liderleri Eğitimi Başladı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Geleceğin Kadın Liderleri Eğitim Programı", Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye'nin destekleriyle yeni dönemine girdi. Bu program, genç kadınları iş yaşamına hazırlamak ve onları güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu'ndan Açıklamalar

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2010'da hayata geçirilen bu projenin sürdürülebilir ve etkili olduğunu ifade etti. "Bugüne kadar 20 bin başvuru alındı, 9 bin mülakat yapıldı ve 426 saat eğitim verildi," diyen Bezircioğlu, bu yıl 100 genç kızın programa katıldığını belirtti. Mezunların Başarıları ve Etkileri

Bezircioğlu, mezunların %94'ünün iş hayatında olduğunu vurgulayarak, "Bu proje doğru yolda ilerliyor. Mezunlarımız topluma katkı sağlarken, aralarındaki dayanışmayı da artırıyor," şeklinde konuştu.

Sanofi Türkiye'nin Katkıları

Sanofi Türkiye Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, şirketlerinin 90 ülkede 91 bin çalışanı ile hizmet verdiğini, bu programın toplumsal fayda stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirtti. "Cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği, bizim için öncelikli konulardan biri," dedi. Geleceğe Yönelik Hedefler

Bezircioğlu, programın 14 yıldır sürdüğünü ve daha uzun yıllar devam etmesi için gayret göstereceklerini kaydetti. Genç kadınların iş hayatındaki yerlerini sağlamlaştıracağını ve kendi ayakları üzerinde durma konusundaki farkındalığı artıracağını dile getirdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye'nin desteğiyle sürdürülen "Geleceğin Kadın Liderleri" eğitim programında yeni dönem başladı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye'nin desteğiyle sürdürülen "Geleceğin Kadın Liderleri" eğitim programında yeni dönem başladı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye'nin desteğiyle sürdürülen "Geleceğin Kadın Liderleri" eğitim programında yeni dönem başladı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye'nin desteğiyle sürdürülen "Geleceğin Kadın Liderleri" eğitim programında yeni dönem başladı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.