Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan panayırda esnaflar, köylüler ve ziyaretçiler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:04
Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Bolu'da Geleneksel Panayır Coşkusu

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" bu yıl da kapılarını açtı. Panayır, Tabakhaneler mevkisinde yer alıyor ve 50'den fazla ilden gelen esnafları ve köylüleri bir araya getiriyor.

Panikların Vazgeçilmezi Ürünler

Etkinlik süresince satışa sunulan ürünler arasında kaz eti, köy ekmeği, keş ve el işleri gibi yerel tatlar yer alıyor. Üç gün sürecek panayır, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Yetkililerden Açılış Konuşmaları

Bolu Valisi Erkan Kılıç, panayırın sadece bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı. Kılıç, "Tarihi değerlerimizi yaşatmamız büyük önem taşıyor," dedi. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ise etkinliğin geleneksel yapısının korunması gerektiğini ifade ederek, panayırın uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, panayırın yıllardır devam eden önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti ve "Bu organizasyona olan ilgi her geçen yıl artıyor," dedi.

Açılış Töreni

Konuşmaların ardından panayırın açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan...

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan...

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan...

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan...

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan...

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı. Açılışa, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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