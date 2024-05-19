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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti ve gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Temsilci gençler ve sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj bıraktı ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:29
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti ve gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak'ın ziyaretine temsilci gençler ve sporcular da eşlik etti.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayraklarıyla donatılmış gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı dinledi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, duygusal bir mesaj bıraktı.

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Bakan Bak, Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak, gençlerin ülkenin geleceğine yönelik inançlarını ve gayretlerini övdü. Türkiye'nin ikinci yüzyılında da gençlerin ülkenin her alanında başarıya ulaşacağına olan inancını dile getiren Bak, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın önemine değindi.

Bakan Bak, ziyaretin sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, milli bayramın anlam ve önemini bir kez daha vurguladı.

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