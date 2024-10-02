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Gençlik ve Spor Bakanı Tapar, Katar'da Önemli Görüşmelerde Bulundu

Bakan Tapar, Katar'da uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:38
Gençlik ve Spor Bakanı Tapar, Katar'da Önemli Görüşmelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Tapar, Katar'da İkili Görüşmelerde Bulundu

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Tapar, buradaki mevkidaşı Hamed Bin Halife Bin Ahmed Al Sani ile önemli toplantılara imza attı.

İşbirliği ve Hazırlıklar Masaya Yatırıldı

İki Bakan, Türkiye'de bu yıl düzenlenecek 10. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı öncesinde Türkiye ve Katar arasındaki gençlik ve spor konularındaki çalışmaların yanı sıra mevcut işbirliğini geliştirmek üzere hazırlıkları değerlendirdi.

Doha Büyükelçiliği Ziyareti

Bakan Tapar, ayrıca Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Burada Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu ve büyükelçilik çalışanlarıyla bir araya gelen Tapar, elçilikteki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca ziyaretinde şeref defterini imzalayarak, diplomatik ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı.

AİD Zirvesi Gündemi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin açılışını gerçekleştireceği AİD Zirvesi, "spor diplomasisi" teması etrafında şekillenecek. Zirvede enerji güvenliği, sürdürülebilir kalkınma, ticaret, dijital dönüşüm gibi öncelikli konuların yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar da ele alınacak.

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