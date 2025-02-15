Genelkurmay Başkanı Gürak'tan ASELSAN Genel Müdürü Akyol'a Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret ederek Gölbaşı yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:06
Genelkurmay Başkanı Gürak'tan ASELSAN Genel Müdürü Akyol'a Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Gürak'tan ASELSAN Vizyonu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Gölbaşı yerleşkesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Bu önemli ziyaret, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki rolü ve genel stratejileri üzerine bilgi alışverişi yapma amacı taşıyor. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, bu buluşmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Organizasyonun işleyişinde ve geliştirilmesinde ortak hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem arz eden bu ziyaret, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerlemelerini destekleme yönünde atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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