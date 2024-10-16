DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,3 0,03%
ALTIN
2.946,54 -0,63%
BITCOIN
2.328.600,33 -2,1%

Georgia'da Erken Oy Vermede Yeni Rekor: 328 Bin Oy Kullanıldı

Georgia'da erken oy verme döneminin ilk gününde 328 binden fazla oy kullanılarak 2020 rekoru aşıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:07
Georgia'da Erken Oy Vermede Yeni Rekor: 328 Bin Oy Kullanıldı

Georgia'da Erken Oy Vermede Tarihi Gün

ABD'nin Georgia eyaletinde, erken oy verme sürecinin başladığı ilk gün, 328 binden fazla seçmenin oy kullandığı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında kaydedilen 136 binlik rekoru geride bırakarak yeni bir tarih yazdı.

Gabe Sterling'den Açıklama

Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'nin Operasyon Direktörü Gabe Sterling, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, erken oy verme döneminin ilk gününde toplamda 328 binin üzerinde oy kullanıldığını belirtti. Sterling, bu sayının eyalet açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Brad Raffensperger'in Değerlendirmesi

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bulunduğu açıklamada, posta yoluyla yollanan oy sayısının 300 bine ulaşmasını beklediklerini ve bu oyların toplam oyların yaklaşık yüzde 6’sını oluşturacağını ifade etti. Raffensperger, elections sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.

Bu erken oy kullanma dönemi, Georgia'nın seçim süreçlerine gösterdiği ilginin ve katılımın arttığını pekiştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
3
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
4
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı
5
Bakan Ersoy ve Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'den Önemli Görüşme
6
Rusya, Mıkolayiv'deki Zırhlı Araç Fabrikasına Füze Saldırısı Düzenledi
7
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi