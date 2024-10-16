Georgia'da Erken Oy Vermede Yeni Rekor: 328 Bin Oy Kullanıldı

Georgia'da Erken Oy Vermede Tarihi Gün

ABD'nin Georgia eyaletinde, erken oy verme sürecinin başladığı ilk gün, 328 binden fazla seçmenin oy kullandığı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında kaydedilen 136 binlik rekoru geride bırakarak yeni bir tarih yazdı.

Gabe Sterling'den Açıklama

Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi'nin Operasyon Direktörü Gabe Sterling, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, erken oy verme döneminin ilk gününde toplamda 328 binin üzerinde oy kullanıldığını belirtti. Sterling, bu sayının eyalet açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Brad Raffensperger'in Değerlendirmesi

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bulunduğu açıklamada, posta yoluyla yollanan oy sayısının 300 bine ulaşmasını beklediklerini ve bu oyların toplam oyların yaklaşık yüzde 6’sını oluşturacağını ifade etti. Raffensperger, elections sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.

Bu erken oy kullanma dönemi, Georgia'nın seçim süreçlerine gösterdiği ilginin ve katılımın arttığını pekiştiriyor.