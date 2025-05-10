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Germencik'te Unutulmaz 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri

Germencik'te İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 'Yeşilçam Şarkıları' konseri ile büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 01:45
Germencik'te Unutulmaz 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri

Aydın'ın Germencik ilçesinde unutulmaz bir etkinlik düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 'Yeşilçam Şarkıları' konseri gerçekleştirildi. Etkinlik, Germencik Belediyesi işbirliği ile belediye konferans salonunda düzenlendi.

Konserin Detayları

Etkinliğin sanat yönetmenliğini üstlenen Şavk Eryürek, topluluğun sahne performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Konserde, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri, yetenekli ses sanatçıları ve koroyla birlikte seslendirildi.

Germencik halkı konsere yoğun ilgi gösterirken, etkinliğe Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katılarak destek verdi. Vatandaşlar, nostaljik şarkılarla dolu bu gecede müziğin tadını çıkardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

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