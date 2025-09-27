Gil'den BM'de Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Venezuela'nın dış politika mesajları

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması çağrısında bulundu. Gil, BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap ederken hem Gazze'deki saldırıları hem de ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini ele aldı.

Konuşmasında Filistin halkına destek verdiğini vurgulayan Gil, şunları ifade etti: "Kahraman Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin soykırımının sona ermesini talep ediyoruz."

Gil, geçmiş müdahalelere ilişkin eleştirilerini sürdürerek, "Sahte gerekçelerle Irak'ın işgaline, Libya'nın bombalanıp parçalanmasına ve Afganistan'ın 20 yıllık işgaline tanık olduk. Küresel güçlerin saldırıları aralıksız devam etti, barışçıl İran’ın da hukuk dışı saldırılara maruz kaldığını gördük. Bugün aynı güç Venezuela'yı hedef gösteriyor." dedi.

ABD'nin bölgedeki askeri tutumuna tepki gösteren Gil, ülkesinin nükleer silah niyeti olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Venezuela'nın nükleer bombası yok ve bunu edinmek gibi bir niyeti de bulunmuyor. Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz ve sahte iddialar üretiyorlar. Böylesine ölçüsüz ve gayriahlaki bir askeri tehdidi kabul etmiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gördüğümüz dayanışma için uluslararası kamuoyuna minnettarız. Asıl amaçlarının Venezuela’da bir rejim değişikliği sağlamak ve ülkenin olağanüstü zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz."

Gil, ayrıca BM Şartı çerçevesinde Venezuela’nın egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesini beklediklerini belirterek, ülkesinin dengeli, adil ve eşitlikçi bir dünyaya katkı sunma amacını yineledi.

Konuşmasının sonunda Gil, bölgesel ve küresel dayanışma mesajları verip belli ülkelere destek açıkladı: "İran İslam Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırıları kınıyoruz. Küba’ya uygulanan bu acımasız ablukaya son verilmesini talep ediyoruz. Rusya’nın neonazizme ve Batı’nın militarist saldırganlığına karşı mücadelesinin yanındayız."

Gil'in konuşması, Venezuela'nın dış politika duruşunu ve uluslararası alanda aradığı desteği net bir biçimde ortaya koydu.