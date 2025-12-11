Giresun Bulancak'ta Dereye Uçan Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mezar yeri bakmaya giderken kaza: Yağış yaşamları aldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Olayın, bugün vefat eden bir yakın için mezar yeri bakmak üzere yapılan yolculuk sırasında gerçekleşmesi bölgeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Emin Yılmaz yönetimindeki 28 ES 850 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Pazarsuyu Deresine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre araçta bulunan Rayif Şimşek araç içinde sıkıştı. Sürücü Emin Yılmaz yarı baygın halde aracın camından çıkmayı başardı ancak yağışların etkisiyle debisi yükselen derede akıntıya kapıldı ve bir anda gözden kayboldu.

Vinç yardımıyla araçtan çıkarılan sıkışan yolcunun, Rayif Şimşek'in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu, sürücü Emin Yılmaz'ın cansız bedenine de kısa sürede ulaşıldı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz'ın cenazesi araçtan yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıç ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaşamını yitiren Rayif Şimşek'in, bugün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek için defin işlemleri kapsamında mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte Bulancak'a bağlı Kuzköy köyüne doğru yola çıktığı öğrenildi. Yağışlı zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç dereye uçtu.

Cenaze Bilgileri

Cenazelerin yarın ilçenin Kuzköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

RAYİF ŞİMŞEK