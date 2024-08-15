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Giresun'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde denizde yaşanan boğulma olayı iki kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:14
Giresun'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Giresun’un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi tedavi altına alındı. İlçenin Düzköy köyü sahilinde serinlemek amacıyla denize giren iki kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredeki Vatandaşlar Müdahale Etti

Denizde çırpınan S.G. ve F.G., çevrede bulunan diğer kişiler tarafından hızla sudan çıkarıldı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

112 Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren iki kişiye müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından S.G. ve F.G., kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, fakat sağlık durumları yakından izleniyor.

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