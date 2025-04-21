Giresun'da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25) Başladı

Giresun'da Kariyer Fuarı Heyecanı

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde başlayan "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" (DOKKAF'25), gençlerin kariyer yolculuklarına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ile düzenlenen ve "Yetenek Her Yerde" temasıyla gerçekleştirilen fuar, Güre yerleşkesinde açıldı.

Vali'den Önemli Mesajlar

Fuarın açılışında söz alan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bu etkinliğin bölgesel kalkınma ve gençlerin geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. Gençlerin geleceğine yatırım yapmanın eğitim vermekle birlikte, onları iş dünyasıyla buluşturmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Vali Serdengeçti, kariyer imkanlarının sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, "İş dünyası, toplumsal sorumluluklarla daha güçlü bir toplum inşa etmek için bizlere ihtiyaç duymaktadır. Gençlerimizin katkıları, bölgenin ve ülkemizin gelişimi için hayati öneme sahip," şeklinde konuştu.

Rektörün Destek Vurgusu

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, fuarın 6 bölge üniversitesinin katılımıyla gerçekleştiğini ve gençlere kariyer yolculuklarında destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti. "Paydaş üniversitelerimize ve rektörlerimize teşekkür ediyoruz," dedi.

Açılışa Yerel Siyasi İsimlerden Destek

Fuar açılışına, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür ile CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de katılarak organizasyonun önemine vurgu yaptılar.

Açılış etkinliğinin ardından, organizasyona katkı sağlayan kuruluşlara plaket sunularak, etkinliğin katılımcılara sağladığı faydalar gözler önüne serildi.

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" (DOKKAF'25) başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenen fuar, Güre yerleşkesinde açıldı.

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" (DOKKAF'25) başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenen fuar, Güre yerleşkesinde açıldı.