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Giresun'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında: Son Anda Kurtulan Kişi Hayatını Kayıt Altına Aldı

Giresun'da bir otomobilin kazası sırasında son anda kaçan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:23
Giresun'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında: Son Anda Kurtulan Kişi Hayatını Kayıt Altına Aldı

Giresun'da Duygusal Anlar

Giresun'un Kale Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi'nde yaşanan ilginç bir kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda, bir otomobilin kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza Detayları

Otomobil, yokuştan indiği sırada plaka ve sürücüsü bilinmeyen bir şekilde yol kontrolünü kaybetti. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir hafif ticari araca da çarptı.

Son Anda Kurtuldu

Kaza anında olay yerinde bulunan bir kişi, otomobilin çarpmasından son anda kaçmayı başardı. İlgili iş yerinin güvenlik kamerası, bu kritik anı kaydederek az daha facianın eşiğinden dönen bir hayatı ölümsüzleştirdi.

Şans eseri, kazada ölen ya da yaralanan hiçbir kişi bulunmadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl bir tehlike arz ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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