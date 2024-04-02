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Giresun'da seçimi kazanan İYİ Parti'li Bülent Kara'nın evi silahla tarandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla tarandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 00:37
Giresun'da seçimi kazanan İYİ Parti'li Bülent Kara'nın evi silahla tarandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın Yeni Mahalle'deki evinin önüne gelen şahıs, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek şahsı gözaltına aldı.

Olayın ardından polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, "Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındadır" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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