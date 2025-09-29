Giresun'da Traktör Kazası: Şebinkarahisar'da 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaza Detayları
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Bayhasan köyünde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Traktörü kullanan Cemal Ç. (53), aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Müdahale ve Tedavi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan C.Ç. (43), Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.