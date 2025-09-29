Giresun'da Traktör Kazası: Şebinkarahisar'da 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bayhasan köyünde traktör devrildi; sürücü Cemal Ç. yaşamını yitirdi, C.Ç. hastanede tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 20:22
Kaza Detayları

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Bayhasan köyünde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Traktörü kullanan Cemal Ç. (53), aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan C.Ç. (43), Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

