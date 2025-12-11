Giresun Görele’de Kopan Kaya Evin İçine Girerek Maddi Hasara Yol Açtı

Giresun’un Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesinde riskli bölgedeki kayaların parçalanarak kaldırıldığı çalışmada kopan bir kaya parçası, yuvarlanarak Güzel Korkmaz’a ait evin çatısından içeri girdi ve maddi hasara yol açtı.

Olayın Detayları

Çalışma sırasında kopan kaya parçalarının yuvarlanması sonucu meydana gelen olayda, kayanın eve girdiği an evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Güzel Korkmaz, daha önce evin yukarısında heyelan olduğunu, yetkililere müracaat ettiklerini ve yapılan keşfin ardından çalışmanın başlatıldığını belirtti. Korkmaz, "Biz evde yokken yapılan çalışmada kopan kaya parçası evin içerisine girmiş. Çok şükür bir facia yaşanmadı. Meydana gelen maddi hasarın da giderileceğini söylediler" dedi.

Resmi Açıklama

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, afet önleyici tedbirler kapsamında Bahçelievler Mahallesi 147 Ada 97 Parsel’deki konutun arkasında askıda bulunan taşların düşürülmesi işinin ihale edildiği ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığı bildirildi. Açıklamada, konutun boşaltılarak gerekli önlemlerin alındığı; ancak "Çalışma esnasında askıdaki taş yuvarlanarak söz konusu olay meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen olay sonucunda oluşan maddi hasar, sözleşme gereği yüklenici sorumluluğundadır. Hasarın giderilmesi ve konutun eski haline getirilmesiyle ilgili çalışmalar, idaremiz kontrolünde süratle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

