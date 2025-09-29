Gökçebey'de Bıçaklanarak Ölen Dilara Y'nin Cenazesi Karabük'te Defnedildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden Dilara Y'nin cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:25
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti

Dilara Y.'nin cenazesi, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Saray köyü Kelemen Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ve duaların ardından, mahalle camisinde kılınan ikindi namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, maktulün aile ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Olay, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen F.B. (22) ve Dilara Y. (24) ile duruma tepki gösteren S.S. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaraladı.

Yaralılardan Dilara Y., kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı F.B., sevk edildiği Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

