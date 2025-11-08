Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor: Altyapı Çalışmaları Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde doğalgaz altyapı çalışmaları, geniş katılımlı törenle başladı; proje Belediye Başkanı Kerim Şahin'in seçim vaadiydi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:59
Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor

Altyapı çalışmaları geniş katılımlı törenle başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi, uzun yıllardır beklediği doğalgaz hizmetine kavuşuyor. Belediye Başkanı Kerim Şahin'in seçim vaadi olan proje kapsamında altyapı çalışmaları, belde çarşı meydanında düzenlenen törenle başladı.

Törene; Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, önceki dönem milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kerim Şahin, törende yaptığı konuşmada: "Söz verdiğimiz gibi Gökler beldemizin hasretle beklediği doğalgaz çalışmalarına başlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte bazı yol ve altyapı tahribatları olacak ama hepsini gidereceğiz. Sadece sabrınızı ve dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Şahin, doğalgazın beldeye sağlayacağı konfora vurgu yaparak, "Artık odun, kömür derdi olmadan, çevreye zarar vermeden, her haneye sıcak su ve konforlu yaşam sunulacak. Bu yatırım, beldemizin şehirleşme yolunda en büyük adımıdır" ifadesini kullandı.

Vali Musa Işın ise konuşmasında, "Doğalgaz artık bir lüks değil, zorunlu bir ihtiyaç. Ülkemizin dört bir yanında doğalgaz hatları döşeniyor. Köylerimize, beldelerimize kadar doğalgaz ulaşıyor hamdolsun. Bu yatırımlar, halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek" dedi ve özellikle kadınlar için sağlayacağı kolaylıklara dikkat çekti: "Artık soba dumanı, kömür tozu, hava kirliliği olmayacak. Medeni yaşam standardı kısa sürede her haneye ulaşacak".

Konuşmaların ardından yapılan dualarla kurdele kesildi ve doğalgaz hattı çalışmalarına başlandı.

