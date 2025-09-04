Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi

Kapsam ve gelişmeler

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamıyor.

AA muhabirinin dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya bulunuyor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildiriminde bulundu. Google arama motoru, YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemiyor.