Görele'de Araç Farına Gizlenmiş 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi — 3 Gözaltı

Görele'de Araç Farına Gizlenmiş 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında düzenlenen operasyonda araç farı içerisine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirdi.
Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan sentetik uyarıcı maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucu, İstanbul’dan gönderilen emanet paket şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
GÖRELE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE OTOĞARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ARAÇ FARI İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 130 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ