DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Görele'de Araç Farına Gizlenmiş 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi — 3 Gözaltı

Giresun Görele'de otogarda araç farına gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi; piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:47
Görele'de Araç Farına Gizlenmiş 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi — 3 Gözaltı

Görele'de Araç Farına Gizlenmiş 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Giresun Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında düzenlenen operasyonda araç farı içerisine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan sentetik uyarıcı maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucu, İstanbul’dan gönderilen emanet paket şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, paketin içindeki araç farına gizlenmiş halde 130 gram metamfetamin tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

GÖRELE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE OTOĞARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ARAÇ...

GÖRELE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE OTOĞARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ARAÇ FARI İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 130 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?