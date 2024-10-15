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Görme Engelliler TBMM Önünde Sorunlarını Dile Getirdi

Görme engelliler, TBMM önünde gerçekleştirilen eylemle sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:08
Görme Engelliler TBMM Önünde Sorunlarını Dile Getirdi

Görme Engellilerden TBMM Önünde Açıklama

Türkiye Görme Engelliler Derneği üyeleri, eğitim, istihdam ve sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları ifade etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araya geldi.

Kısa Süreli Arbede Yaşandı

TBMM’nin Çankaya kapısının yakınında toplanan dernek üyeleri, Meclis’e doğru yürümek istediklerinde polisle kısa bir tartışma yaşandı. Bu sırada CHP Tokat Milletvekili Ali Yalçın, polisle görüştükten sonra gönüllüleri Meclis'in Çankaya kapısındaki parka yönlendirdi.

Görme Engellilerin Sorunları Konuşuldu

Burada açıklama yapan Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Yıldız, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Yıldız, görme engellilerin pek çok sorunu olduğunu vurgulayarak şu noktaları dile getirdi:

“Engelli maaşlarının belirlenmesinde hane halkı gelirinin dikkate alınması yerine, bireysel gelirlerin esas alınmasını talep ediyoruz.”

Yıldız ayrıca, 2828 sayılı sosyal hizmetler yasasının 7. maddesine atıfta bulunarak, ağır engellilere bakım veren kişilerin aldığı maaşın engellilere direkt olarak ödenmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bakıcıların belirlenmesi, engellinin kendi kararı olmalıdır. Bu nedenle yönetmeliklerin gözden geçirilerek, tüm görme engellilere bakım maaşının verilmesini sağlamak istiyoruz," dedi.

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