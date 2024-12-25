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Grand İsias Hotel Davasında Hapis Cezası: 72 Hayat Kaybı

Grand İsias Hotel'de 72 kişinin yaşamını yitirdiği davada sanıklara 8 yıl 4 aydan 18 yıl 5 aya kadar hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 03:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 03:44
Grand İsias Hotel Davasında Hapis Cezası: 72 Hayat Kaybı

Grand İsias Hotel Davasında Mahkeme Kararı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada son durum netlik kazandı.

Verilen Hapis Cezaları

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, hotel sahibi Ahmet Bozkurt ile birlikte 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. Duruşmada, tutuklu sanıklar arasında yer alan Bozkurt'un, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız da bulunuyordu.

Duruşma Süreci

Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettiler. Ahmet Bozkurt, "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor," dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklara verilen cezaların yanı sıra tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkardı.

Halka Açıklama

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar. Ancak adalet bir ceza uygulaması yapmıştır," dedi. Üstel, davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra istinafa gideceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Dava Geçmişi

Grand İsias Hotel ile ilgili iddianamede sanıkların, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza alması talep edilmişti. Otelin 1993 yılında konut olarak inşa edildiği ancak 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, yapımında kullanılan malzemenin kalitesiz olduğu belirtilmişti.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li...

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li...

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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