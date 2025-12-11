Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Denetçilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında bakanlık personeli ifadeleri

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline getirilen yurt dışı çıkış yasağı sonrası ifadeler gün yüzüne çıktı. Olayda 137 kişi yaralanmıştı.

Davanın önceki kararı

32 sanığın yargılandığı davada; otel sahibi ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığa 34 çocuk için 34'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis ve yaşamını yitiren 44 yetişkin için 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa değişen oranlarda ceza verilirken, 3 sanık beraat etmişti.

Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan bürokratlar ve ifadeler

Danıştay 1. Dairesi'nin soruşturma izni sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 bürokrat, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan isimler şunlar:

Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz.

Söz konusu kişiler 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde ifade verdi; aynı tarihlerde Bolu 1. ve 2. Sulh Ceza hakimlikleri tarafından SEGBİS ile bağlanan 9 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol kararı alındı.

Melda Araz'ın denetim raporu savunması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda Araz, otelde en son 21 Ocak 2021'de denetim yaptığını söyledi. Denetim raporunda, 88 yataklı personel lojmanının krokide gösterilmesinin uygun olacağının bildirildiğini aktaran Araz, ifadesinde şunları kaydetti:

"Denetim raporunda 88 yataklı personel lojmanının denetimde temin edilen krokiye eklenerek bildirilmesinin uygun olacağı, Tarım ve Orman Bakanlığından ’uygun’ görüş gelmesi halinde işlem yapılması, 8 Mart 2021 tarihli inceleme araştırma raporunda, ana firma olan belge sahibi Kartal Otel San. A.Ş. bünyesindeki 3 yıldızlı otel-oberj turizm işletme belgesi olan tesise belgenin yenilenmesinin uygun olacağını dosya üzerinde inceleyerek inceleme ve araştırma raporu sunulmuştur. Grand Kartal Otel’de 2021’deki denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmedim. Bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel’de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmamıştır. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."

Başkontrolör Başayvaz'ın savunması

Kültür ve Turizm Bakanlığı başkontrolörlerinden Barış Başayvaz ise, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimlerin ilgili bakanlık müfettişlerinin sorumluluğunda olduğunu savundu. Başayvaz ifadesinde şunları dile getirdi:

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131’inci maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetiminden sorumlu kişilerin, bakanlıkların müfettişlerin ait olduğu kanaatindeyim. Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir"

Soruşturma süreci

İfadeler ve soruşturma işlemleri devam ederken, kamuoyunda ve yargı sürecinde dosyanın ayrıntılarına ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Yargılamalar ve adli kararlar olayın sorumlularının tespiti açısından belirleyici olacak.

78 kişiye mezar olan oteli denetleyen bakanlık yetkililerinin ifadesi ortaya çıktı