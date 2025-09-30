Greta Thunberg: Küresel Sumud Filosu İsrail'in Ablukasını Kırmak İstiyor

Thunberg: Sorun yalnızca insani yardımların engellenmesi değil

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer aldığını ve misyonun hedefinin sadece yardımların girişine izin verilmesi değil, kuşatmanın sona erdirilmesi olduğunu belirtti.

Amerikan CNN kanalına konuşan Thunberg, görevinin Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi ve "Sorun yalnızca insani yardımların engellenmesi değil. Biz sadece yardımların girişine izin verilmesini istemiyoruz, aynı zamanda kuşatmanın sona erdirilmesini de talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Thunberg, filonun gıda, tıbbi malzeme, bebek maması, çocuk bezi ve hijyen ürünleri taşıdığını aktarırken, bu misyonun esasen devletlerin görevi olduğunu vurguladı: "İnsan hakları ve uluslararası hukuk konusunda sürekli vaaz veren hükümetler bu görevi üstlenmeliydi. Biz onların görevini üstlenmeye çalışıyoruz ama yeterli desteği bulamıyoruz."

Thunberg ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyanları "terörist" olarak göstermeye çalıştığını; bununsa, tamamen barışçıl ve uluslararası hukuka uygun olan Sumud misyonunu yasa dışı biçimde engellemeye zemin hazırladığını belirtti.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud Kavramı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.