Güllü'nin ölümünde avukat iddiası: 'Yurt dışına gidecek paraları yoktu'

Avukat Rahmi Çelik, şüphelilerin yurtdışına kaçmayacağını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları bile olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:43
Olay ve soruşturmanın ayrıntıları

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlandıkları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında, yurtdışına kaçma iddiaları gündeme geldi. Ancak soruşturma sürecinde ortaya çıkan Whatsapp yazışmaları bu iddiayı çürüttü.

Gözaltına alınmadan saatler önce Tuğyan Ülkem Gülter’in, Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesajda "Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim" ifadeleri yer aldı. İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evin sahibi T.Y.’nin de Çiğdem D.E.’ye gönderdiği mesajlarda, "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" ve "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim" ifadeleri kayda geçti.

Şüphelilerin avukatı Rahmi Çelik ise iddiaları net bir dille yalanlayarak, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.

Soruşturma sürüyor; gözaltı ve ifadeler doğrultusunda adli süreçteki gelişmeler takip ediliyor.

