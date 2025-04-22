Gümüşhane'de Toprak Birikintisine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen bir trafik kazasında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Kırıklı köyü mevkisinde gerçekleşti.

61 TF 277 plakalı otomobili kullanan H.G., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak birikintisine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü H.G. ve beraberindeki S.G. ile M.E.G., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gümüşhane'de yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.