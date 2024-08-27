Güncel Olaylar ve Toplantılar - 27 Ağustos 2024

GÜNDEM - 27 AĞUSTOS 2024

CHP Etkinlikleri

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak ve ardından Edremit Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00; Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Trabzon Havalimanı yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da bir araya gelecek. Ayrıca Çal Mağarası , Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası 'nda incelemelerde bulunacaklar.

yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışı için ve Trabzon'da bir araya gelecek. Ayrıca , ve 'nda incelemelerde bulunacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , ağustos ayı sektör enflasyonu beklentileri ile Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (Ankara/10.00; 14.00)

, ağustos ayı sektör enflasyonu beklentileri ile toplantı özetini açıklayacak. (Ankara/10.00; 14.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2024 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Diplomatik Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Hizbullah’a karşı başlatılan “önleyici saldırı” ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pertek Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak. (Tunceli/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sportif Gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi açılışına katılacak. (Hatay/09.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi açılışına katılacak. (Hatay/09.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys takımını evinde ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında takımını evinde ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında gerçekleşecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

maçı ile arasında gerçekleşecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı) RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan , UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/18.00/19.00)

Teknik Direktörü , UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın takımıyla oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/18.00/19.00) Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası 'nın basın toplantısı Cengiz Durmuş ve sporcuların katılımıyla yapılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

'nın basın toplantısı ve sporcuların katılımıyla yapılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı) ABD Açık turnuvasında ana tablo mücadelesi devam ediyor. (New York) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan tüm içerik, aboneler haricinde kullanılamaz. Aykırı davranışlar hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.