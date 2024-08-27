Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güncel Olaylar ve Toplantılar - 27 Ağustos 2024

CHP ve Bakanlıklar güncel toplantı ve etkinlikleri ile gündeme damga vuruyor. Spor, ekonomi ve diplomasi alanındaki gelişmelere göz atın.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:00
Güncel Olaylar ve Toplantılar - 27 Ağustos 2024

GÜNDEM - 27 AĞUSTOS 2024

CHP Etkinlikleri

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak ve ardından Edremit Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00; Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Trabzon Havalimanı yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da bir araya gelecek. Ayrıca Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacaklar.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektör enflasyonu beklentileri ile Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (Ankara/10.00; 14.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2024 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Diplomatik Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Hizbullah’a karşı başlatılan “önleyici saldırı” ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pertek Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak. (Tunceli/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sportif Gelişmeler

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi açılışına katılacak. (Hatay/09.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys takımını evinde ağırlayacak. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında gerçekleşecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
  • RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/18.00/19.00)
  • Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı Cengiz Durmuş ve sporcuların katılımıyla yapılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)
  • ABD Açık turnuvasında ana tablo mücadelesi devam ediyor. (New York) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan tüm içerik, aboneler haricinde kullanılamaz. Aykırı davranışlar hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!