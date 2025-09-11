Gündem Özeti — 11 Eylül 2025

11 Eylül 2025 gündemi: TBMM, bakanlar ve partiler önemli etkinliklerde; Merkez Bankası ve TÜİK veri açıklamaları; uluslararası gelişmeler ve spor programları.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:00
Gündem Özeti — 11 Eylül 2025

Gündem Özeti / 11 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Genel

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenecek cenaze törenine katılacak ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek; Sancaktepe Belediyesi "11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"ne katılacak. (İstanbul/15.00/18.00)

Yasama — Yürütme — Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı İhtisas Komisyonları Toplantısı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım güvencesinin devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek programda açıklayacak. (İstanbul/16.00)

Ekonomi — Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zuchex-35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı açılışına katılacak, DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek ve Valilik, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyaretlerde bulunacak. (İstanbul/10.00/Denizli/17.30-21.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu açılış törenine katılacak. (Düzce/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması ile temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endeksleri'ni duyuracak. (Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

6- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. (Frankfurt/15.15)

Dünya — Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak. (Roma)

2- İsrail'in Gazze'yi işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimlerinin engellenmesi sonucu yaşanan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

1- Fenerbahçe Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

2- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.30)

3- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Rize Belediyespor-Ankara Hentbol maçıyla başlayacak. (Rize/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te