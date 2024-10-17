Gündem Özeti: 17 Ekim 2024

GÜNDEM / 17 Ekim 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Görüşmeler

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

- Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Macar Müzikleri Dinletisi'ne katılacak. (TBMM/11.30/12.15/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yürütme ve Yasama Etkinlikleri

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş Toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret edip üniversitenin akademik yıl açılış etkinliğine katılacak. (Erzurum/09.30/10.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis'teki Valilik ziyareti sonrasında birçok Sağlık yöneticisiyle değerlendirme toplantısı yapacak. (Kilis/09.30-11.30) (Gaziantep/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Tüketici Yasası ile ilgili değişiklik teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu ziyaret edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu hakkında basın açıklaması yapacak. (Aydın/11.00/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası kurulu faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık sektör verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. (Frankfurt/15.15)

Dünya Gündemi

1- Avrupa Birliği Zirvesi Brüksel'de gerçekleştirilecek. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı bu sabah başlayacak. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Eğitim Etkinlikleri

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışında yer alacak. (Konya/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sporda Bugün

1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, Roma ile karşılaşacak. (İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin ile mücadele edecek. (Berlin/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Benfica'yı ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde, Bursa Büyükşehir Belediyespor Armada Praxis Yalıkavak ile oynayacak. (Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü ve diğer içerikler, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamında dışındaki yayınları çoğaltamaz.