Gündem Özeti — 2 Ekim 2025: TBMM, İmamoğlu Ziyareti, Ekonomi ve Dış Politika

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2025

Anadolu Ajansı – Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TBMM VE SİYASET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret edecek; ayrıca İBB Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap test sürüşüne katılacak. (İstanbul/10.00/16.00)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek. (Ankara/13.00)

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00)

EKONOMİ · FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Devlet Hesapları bültenini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DÜNYA · DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulunacak. (Abu Dabi)

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor. (Gazze/Ankara)

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK'te 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00)

SPOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek. (İstanbul/19.45)

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.00)

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının katılımıyla yapılacak. (İstanbul/13.00)

***

