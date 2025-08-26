Gündem Özeti — 26 Ağustos 2025: Kurtulmuş Afyonkarahisar'da, Fidan İrlanda'da, Fenerbahçe Lizbon'da

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2025

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ün Afyonkarahisar Programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlere katılacak; İstiklal Tanıtım Merkezi ve Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıca Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek. (Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için İrlanda'ya gidecek. (Dublin)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı'nı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi ve yardım girişlerinin engellenmesi sonucu oluşan insani kriz gelişmeleri takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son idmanını burada yapacak. (Lizbon/20.00/20.30)

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, aynı statta düzenlenecek basın toplantısında rövanş müsabakası öncesi açıklamalarda bulunacak. (Lizbon/15.30)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de devam ediyor. Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Tayland ile karşılaşacak. (Jiangmen/06.00)

