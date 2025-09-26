Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu

26 Eylül 2025 gündem özeti: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantısı, Cevdet Yılmaz sempozyuma katılacak, BM 80. Genel Kurulu New York'ta sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2025

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. (TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesince düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkçe'nin İmlası Uluslararası Sempozyumu"na iştirak edecek. (İstanbul/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki duruşmasını izleyecek; Dil Derneği'nin "Dil Devrimi 93. Yıl Kutlamaları Ödül Töreni"ne katılacak. (İstanbul/10.00/Ankara/17.45)

Yasama, Yürütme, Siyaset

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni'de Dr. Necip Öztürk Ortaokulu açılış töreni ile Eğitim Bayramı açılış törenine iştirak edecek. (Adıyaman/09.30/11.00)

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MOSFED Mobilya Tasarım Fuarı'na katılacak. (İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ve mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek. (New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Kültür ve Sanat

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin galasına katılacak, festival kapsamında açılan sergileri ziyaret edecek, Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın sahneleyeceği "Romeo ve Juliet" eserini izleyecek. (İstanbul/17.30/18.30/19.00)

Spor

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın canlı yayın konuğu olacak. (İstanbul/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. (Antalya/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/14.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, Anadolu Efes ile Esenler Erokspor arasında Turkcell BGM'de oynanacak ilk hafta açılış maçıyla başlayacak. (İstanbul/19.00)

***

