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Gündemdeki Gelişmeler ve Etkinlikler (13 Ekim 2024)

13 Ekim 2024'te Türkiye'deki siyasi, diplomatik ve spor etkinlikleri hakkında önemli bilgiler.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:00
Gündemdeki Gelişmeler ve Etkinlikler (13 Ekim 2024)

GÜNDEM / 13 Ekim 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - 6 Nisan 1920

Türkiye'deki Önemli Etkinlikler

  • Numan Kurtulmuş, İsviçre'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenter Asamblesi toplantılarına katılacak ve yerel Türk dernekleriyle bir araya gelecek. (Cenevre)
  • Özgür Özel, CHP İl Başkanları Toplantısı ve Datça ziyaretlerinde bulunacak, ayrıca Marmaris'teki Halk Cafe Açılışı ve Muğla Planlama Ajansı tanıtımına iştirak edecek. (Muğla/11.00-16.30)

Yasama ve Siyaset

  • Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin 2. büyük kongresine katılacak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

  • Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. (Ankara/10.00-12.30)

Spor Gündemi

  • Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, İzlanda müsabakası öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Reykavik/16.45)
  • İzlanda, Türkiye maçı için son antrenmanını gerçekleştirecek ve basın toplantısı yapacak. (Reykavik/19.00)
  • Beyaz ve Kırmızı Grup müsabakaları, Nesine 2. Lig'in 7. haftasında tamamlanacak.
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçları oynanacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ve Mersinspor maçları yapılacak. (İstanbul/15.30, Mersin/18.00)
  • Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına karşı mücadele edecek.
  • Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında mücadele verecek. (Alcabideche/16.00)

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