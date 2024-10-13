Gündemdeki Gelişmeler ve Etkinlikler (13 Ekim 2024)

GÜNDEM / 13 Ekim 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı - 6 Nisan 1920
Türkiye'deki Önemli Etkinlikler
- Numan Kurtulmuş, İsviçre'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenter Asamblesi toplantılarına katılacak ve yerel Türk dernekleriyle bir araya gelecek. (Cenevre)
- Özgür Özel, CHP İl Başkanları Toplantısı ve Datça ziyaretlerinde bulunacak, ayrıca Marmaris'teki Halk Cafe Açılışı ve Muğla Planlama Ajansı tanıtımına iştirak edecek. (Muğla/11.00-16.30)
Yasama ve Siyaset
- Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin 2. büyük kongresine katılacak. (Ankara/14.00)
Dünya Diplomasi
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Etkinlikler
- Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. (Ankara/10.00-12.30)
Spor Gündemi
- Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, İzlanda müsabakası öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Reykavik/16.45)
- İzlanda, Türkiye maçı için son antrenmanını gerçekleştirecek ve basın toplantısı yapacak. (Reykavik/19.00)
- Beyaz ve Kırmızı Grup müsabakaları, Nesine 2. Lig'in 7. haftasında tamamlanacak.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçları oynanacak.
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ve Mersinspor maçları yapılacak. (İstanbul/15.30, Mersin/18.00)
- Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına karşı mücadele edecek.
- Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında mücadele verecek. (Alcabideche/16.00)
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