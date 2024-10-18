Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı Sonuçları

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu (3+3) çerçevesinde yapılan üçüncü toplantının sonuç bildirgesi açıklandı. Bu önemli toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının Ana Başlıkları

Toplantıda, taraflar önceden Moskova ve Tahran’da gerçekleştirilmiş olan 3+3 formatındaki görüşmelere değinerek, bölgesel güvenliği tehdit eden karmaşık durumların ışığında bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Ortak bildiride, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın gerekliliklerine saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Bölgesel İşbirliği ve Çatışmaların Çözümü

Toplantıda bakanlar, iyi komşuluk ilişkileri ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi konularında uzlaşmaya vardı. Taraflar, egemenliğe saygı, siyasi bağımsızlık gibi prensiplerin yanında, bölgesel ekonomik işbirliğinin artırılmasının önemini de ifade etti. Ulaşım, enerji, ticaret ve yatırım konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatlar araştırılacağı belirtildi.

Kültürel İşbirliği ve Gelecek Toplantılar

Kültürel projelerin desteklenmesine dair birliktelik vurgusu yapıldı. Eğitim, bilim ve kültür alanlarında ortak projeler geliştirilmesi amacıyla bakanlar, halklar arası temasların artırılmasının önemine dikkat çekti. Bir sonraki toplantının yerinin ve tarihinin diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Uluslararası Güvenlik ve İnsani Yardım Çağrısı

Orta Doğu’daki mevcut güvenlik durumuna ilişkin bilgi alışverişinde bulunulurken, taraflar insan haklarına ve insani yardımlara erişimde engel teşkil eden tüm saldırıların son bulması gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca, terörizme karşı işbirliğinin önemini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlılıklarını yinelediler.

Toplantı neticesinde, Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Rusya dışişleri bakanları, Hakan Fidan’a toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla teşekkür etti.