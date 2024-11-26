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Güney Kıbrıs'ta Kamuda Çalışan Doktorların 48 Saatlik Grevi Başladı

Güney Kıbrıs'ta kamuda görevli doktorlar, ikramiye anlaşmazlığı nedeniyle 48 saatlik grevde, sağlık sistemi aksadı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:34
Güney Kıbrıs'ta Kamuda Çalışan Doktorların 48 Saatlik Grevi Başladı

Güney Kıbrıs'ta Doktorların Grevi Sağlık Sistemini Etkiledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), kamuda çalışan doktorların 48 saatlik greve başlaması sağlık sisteminde önemli aksamalara yol açtı. Grev, Devlet Sağlık Hizmetleri ile Doktorlar Sendikası arasında ikramiye ödemeleriyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildi.

Grev Süresi ve Etkileri

Doktorlar Sendikası Başkanı Sotiris Koumas, grev süresince doktorların yalnızca acil servislerde prosedürlere uyarak çalışacağı ve yatan hastalarına bakmaya devam edeceğini açıkladı. Bu durum, planlanan tüm ameliyatların ertelenmesine neden olunca, toplumda tepkilere yol açtı. Ayrıca, Larnaka ve Magusa'da bazı hastanelerde doktorların greve katılmadığı bildirildi.

GKRY Lideri’nden Açıklama

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, konu ile ilgili olarak kamu çıkarlarını gözetmeyen baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti ve bu krizin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

İkramiye Tartışması

Doktorlar Sendikası, Devlet Sağlık Hizmetlerinin geçen yıl doktorlara 4,5 milyon avro ikramiye ödemesi gerektiğini, ancak 4,1 milyon avro ödendiğini savunarak, ödemelerin 2025-2027 döneminde yüksek tutulmasını talep etti. Devlet Sağlık Hizmetleri ise 2023 yılında yapılan 4,1 milyon avro'luk ödemenin bağımsız analiz kuruluşları tarafından 2,5 milyon avro civarında olması gerektiği yönünde bir yanıt verdi ve kamunun doktorlara fazladan ikramiye ödediğini güvence altına aldı.

Kamu Hastanelerindeki Doktor Sayısı

Güney Kıbrıs'ta kamu hastanelerinde toplam 650 doktor görev yapmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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