Güney Kore, Filistin'de İki Devletli Çözüme Desteğini Yeniledi

Cho Hyun'dan ateşkes ve insani yardım çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cho, görüşmede Gazze'de günden güne kötüleşen insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ile insani koşulların hızla iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Cho, Seul yönetiminin iki devletli çözüme yönelik desteğinin altını tekrarlayarak, Gazze'deki halka insani yardım sağlamaya ve krizin çözümüne yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Cho'nun, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile eylül ayının başında yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planından endişe duyduklarını ve bunun iki devletli çözümü baltaladığını ifade ettiği hatırlatıldı.