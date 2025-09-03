Güney Kore, Savunma Bütçesinde %8,2 Artış Önerdi — 47,6 Milyar Dolarlık Teklif

Güney Kore Savunma Bütçesinde Yüzde 8,2 Artış Önerisi

Bakanlığın meclise sunduğu 66,3 trilyon wonluk teklif ayrıntıları

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Yonhap haberine göre meclise 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe teklifi sundu. Teklif, gelecek yıl savunma harcamalarında yüzde 8,2 artışı öngörüyor ve son 7 yılın en büyük yıllık artışı olarak öne çıkıyor.

Teklifte öne çıkan öncelik, hava savunması ile füze ve savaş sistemleri araştırma harcamaları oldu. Bakanlık, kaynakların özellikle caydırıcılık ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine yönlendirileceğini belirtiyor.

Bütçe Dağılımı ve Kritik Alımlar

Hava ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için ayrılan kaynak yüzde 22,3 artışla 8,9 trilyon won olarak planlandı. Teklif kapsamında Standart Füze-3 (SM-3) gemiden atılan füzelerin satın alınması yer alıyor; bu füzeler 100 kilometrenin üzerindeki irtifalardan gelen balistik füzeleri engelleme kapasitesine sahip.

Ayrıca bütçe teklifine, KF-21 savaş uçağına entegre edilebilecek yerli ve uzun menzilli havadan havaya füzelerin geliştirilme maliyeti de dahil edildi. Yapay zeka tabanlı savaş sistemlerine yönelik yatırım da artırılıyor; bu kalem 191,5 milyar wondan 340,2 milyar wona çıkarılması hedefleniyor.

Savunma araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayrılan kaynak bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artışla 5,9 trilyon won seviyesine yükseltilmesi planlanıyor.

Operasyonel Komuta Yetkisi ve Stratejik Hedefler

Bakanlık açıklamasında, bütçe artışının Güney Kore'nin savaş zamanı operasyonel komuta yetkisini (OPCON) Washington'dan Seul'e devretme planı bağlamında, ezici müdahale kabiliyetleri inşa etmeye odaklanarak tahsis edileceği vurgulandı.

Genel hedef olarak, Kuzey Kore tehditlerine karşı caydırıcılık sisteminin güçlendirilmesi ve son teknoloji bir savaş sistemi kurulması gösteriliyor.