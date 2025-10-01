Güney Kore ve ABD Anlaştı: Koreli İşçiler B-1 ve ESTA ile Kısa Süreli Çalışabilecek

Güney Kore ve ABD, Koreli işçilerin kısa süreli çalışma düzenlemesinde anlaşmaya vardı

Güney Kore, 316 Koreli işçinin ABD'den sınır dışı edilmesi olayının ardından, vatandaşlarının kısa süreli iş vizesi veya vize muafiyet programı kapsamında ABD'de çalışabilmesine olanak tanıyan bir uzlaşıya vardıklarını duyurdu.

Anlaşmanın duyurulması ve kaynak

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Washington'da ABD heyetiyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, tarafların vize uygulamalarına ilişkin bilgilendirme paylaşımı yapacağı belirtildi.

Anlaşmanın kapsamı ve vize türleri

Açıklamada, ABD'nin Güney Koreli işçilerin "iş ziyareti" gerekçesiyle verilen kısa süreli B-1 vizesi veya ESTA (Seyahat Onayı Elektronik Sistemi) kapsamında ülkede kısa süreli çalışmasına izin verdiği kaydedildi. ABD'nin, vize kullanımına ilişkin rehberlik ve bilgilendirmeyi paylaşacağı bildirildi.

Güney Kore'nin talebi ve ABD'nin yanıtı

Güney Kore, işçileri için yeni bir vize kategorisi oluşturulması gibi temel adımlar atılmasını talep etmiş; ancak ABD'li yetkililer, yasal kısıtlamalar nedeniyle "büyük değişiklikler yapılmasının zor olduğunu" ifade etti. Ayrıca, ABD'nin Seul'deki büyükelçilik bünyesinde, ülkede yatırım yapan Güney Koreli firmaların vize meseleleri için bir masa kuracağı belirtildi.

ICE baskını ve gözaltılar

Olay, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına yönelik 5 Eylül tarihli bir baskınla başlamıştı. Baskında yaklaşık 475 kişi gözaltına alındı; bunların 300'den fazlası Güney Koreliydi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadelerini kullandı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceğini belirtmişti.

Baskının ardından gözaltına alınanlardan 316 Güney Kore vatandaşı bir haftanın sonunda, 11 Eylül tarihinde serbest bırakıldı ve ertesi gün ülkelerine döndü.

Taraflar arasındaki bu anlaşmanın, gelecekte benzer olayların önüne geçip geçmeyeceği ve uygulamada nasıl hayata geçirileceği önümüzdeki dönemde yapılacak bilgilendirmelerle netleşecek.