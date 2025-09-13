Güney Veziristan'da Çatışma: 12 Asker Öldü, 13 Militan İmha Edildi

Güney Veziristan'da çatışma: 12 asker hayatını kaybetti, 13 militan öldürüldü

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 12 askerin hayatını kaybettiği ve 13 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon ve kayıplar

Açıklamada, çatışmaya giren silahlı militan grubun mensuplarından 13 kişinin öldürüldüğü ve bu kişilerin, 10 Eylül'den bu yana devam eden operasyonlarda öldürülen 35 militan arasında yer aldığı belirtildi. ISPR'nin yazılı bilgilendirmesi doğrultusunda operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Aşağı Dir'deki çatışma

Pakistan ordusu, bir önceki gün de Hayber Pahtunhva eyaletinin Aşağı Dir bölgesinde militanlara karşı yürütülen operasyon sırasında çatışma yaşandığını; ilk belirlemelere göre 7 askerin hayatını kaybettiğini ve 13 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları öne çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkınca yönetilmesini talep ediyor.