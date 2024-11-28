Güngören'de Aile Sağlığı Merkezinde Taşkınlık: Doktora Sinirlenen Kişi Eşyalara Zarar Verdi

Güngören'de Aile Sağlığı Merkezinde Taşkınlık

Güngören'de, ehliyet raporu almak için gittiği aile sağlığı merkezinde taşkınlık çıkaran bir kişi, sağlık çalışanlarının müdahalesiyle engellendi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Güven Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine giden şüpheli, aile hekiminin kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiğini belirtmesi üzerine öfkelendi. Sağlık çalışanlarına, "Yıkarım burayı, bana o raporu vereceksiniz" diyerek bağıran kişi, masanın üzerindeki eşyaları etrafa saçtı.

Olay sırasında tehdit ve hakaretler yağdıran şüpheli, bir süre sonra kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı tarafından merkezden çıkarıldı.

Polis İncelemesi ve Şikayet

Olayın ardından polis ekipleri durumu incelemek için olay yerine intikal etti. Sağlık çalışanları, yaşananlardan dolayı şüpheliden şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Taşkınlık anları, o sırada merkezde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.