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Güngören'de Otomobil Merdiven Boşluğuna Düştü

Güngören'de otomobilin merdiven boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:50
Güngören'de Otomobil Merdiven Boşluğuna Düştü

Güngören'de Yaşanan İlginç Kaza

Güngören, Çeliktürk Caddesi'nde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir otomobil merdiven boşluğuna düştü. Sürücü Z.K., park halindeki 06 FJ 3015 plakalı aracına bindiğinde, vites değiştirdiği sırada geri manevra yapması sonucu kontrolü kaybetti.

Otomobilin Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın gelişimi, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın park yerinden çıkarak geri manevrayla merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı. O sırada caddeden geçen insanlar, panik içinde uzaklaştı.

Yaralı Yok

Olay sonrası yan yatan otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı ve kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin düş­müştüğü yerden çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

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