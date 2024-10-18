Gürcistan’ın Uluslararası İlişkileri Üzerine Ön Görüler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşının sona ermesinin ardından ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini yeniden kurabileceğini belirtti.

AB ile Entegrasyon Sorunları

Tiflis'teki Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında Kobakhidze, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecinde yaşanan bazı "sorunları" değerlendirdi. AB Konseyi tarafından Gürcistan'ın, "AB’nin kabul ettiği değerler ve ilkelerle çelişen adımlar atmakla" suçlandığını hatırlatarak, bunun sonucunda ülkesinin AB'ye katılım sürecinin askıya alınmasından bahsetti.

Demokratik Vurgular ve Seçim Yaklaşımları

Kobakhidze, Gürcistan'ın demokratik bir devlet olduğunu vurgularken, yaklaşan genel seçimler ile ilgili olarak ulusunun %60'ının iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Gürcistan halkının %85'inin ülkenin AB ile entegrasyonunu desteklediğini dile getirerek, bu verilerin Gürcü halkının Avrupa entegrasyonu konusundaki desteğini gösterdiğini öne sürdü.

Yabancı Etki Yasası ve Eleştiriler

Gürcistan'ın, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası hakkında eleştirilerin devam ettiğini kaydeden Kobakhidze, yasanın amacının yalnızca ilgili kurumların daha şeffaf bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yasanın bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını belirten Başbakan, bunun halk tarafından seçilmiş bir hükümetin iradesi olduğunu belirterek, herkesin bu duruma saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Stratejik İlişkiler

Kobakhidze, ABD ve AB ile yaşanan sorunların çözümünün, ABD'deki seçimlerin ve Ukrayna savaşının sona ermesinden sonra mümkün olacağını savundu. Bu ilişkilerin Gürcistan için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kobakhidze, ülkesinin uluslararası arenada güçlü bir konumda bulunması gerektiğinin altını çizdi.