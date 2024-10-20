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Gürcistan'da AB Entegrasyonu İçin Büyük Yürüyüş

Tiflis'te binlerce kişi, Gürcistan'ın AB entegrasyonu için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:11
Gürcistan'da AB Entegrasyonu İçin Büyük Yürüyüş

Gürcistan'da AB Yürüyüşü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" temasıyla yapılan eylem, çeşitli muhalefet partileri tarafından desteklendi.

Binlerce Kişi Meydana Koştu

Akşam saatlerinde şehrin dört farklı noktasında toplanan binlerce protestocu, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemcilerin ellerinde Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları bulunuyordu. Uzun bir yürüyüşün ardından meydana ulaşan gruptakiler, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanından Destek Mesajı

Yürüyüş sırasında sahneye çıkan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, katılımcılara hitap etti. Zurabişvili, Gürcistan’ın mutlaka AB üyesi olacağına inandığını belirterek, ülkesinin Batı ülkeleri için güvenilir bir müttefik olduğunu vurguladı.

Ukrayna ile Dayanışma

Zurabişvili, Ukrayna ile Moldova'nın da AB'ye entegrasyon sürecini desteklediklerini, bu bağlamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik bir destek mesajı bulundurarak, "Biz, Avrupa'ya birlikte gireceğiz" dedi.

Seçimler Öncesi Destek Çağrısı

Diğer konuşmacılar, 26 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere dikkat çekerek, halkı Gürcistan'ı AB üyeliğine taşıyacakları belirten adayları desteklemeye davet ettiler. Yürüyüşün sonunda, Gürcü sanatçılarındaki konserlerle etkinlik devam etti.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor"...

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" yürüyüşü Tiflis'te gerçekleştirildi. Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Akşam saatlerinde başkentin 4 farklı noktasında bir araya gelen binlerce kişi, Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdü. Eylemciler, yürüyüşte Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları ile etkinliği organize eden partilerin bayraklarını taşıdı.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor"...

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" yürüyüşü Tiflis'te gerçekleştirildi. Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Akşam saatlerinde başkentin 4 farklı noktasında bir araya gelen binlerce kişi, Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdü. Eylemciler, yürüyüşte Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları ile etkinliği organize eden partilerin bayraklarını taşıdı.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor"...

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" yürüyüşü Tiflis'te gerçekleştirildi. Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Akşam saatlerinde başkentin 4 farklı noktasında bir araya gelen binlerce kişi, Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdü. Eylemciler, yürüyüşte Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları ile etkinliği organize eden partilerin bayraklarını taşıdı.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor"...

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerin de desteklediği "Gürcistan Avrupa Birliği'ni Seçiyor" yürüyüşü Tiflis'te gerçekleştirildi. Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Akşam saatlerinde başkentin 4 farklı noktasında bir araya gelen binlerce kişi, Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdü. Eylemciler, yürüyüşte Gürcistan, AB ve Ukrayna bayrakları ile etkinliği organize eden partilerin bayraklarını taşıdı.

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