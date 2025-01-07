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Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler Noel Bayramı'nda Devam Etti

Tiflis'teki AB yanlısı gösteriler, Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da sürdü. Protestocular hükümetin kararı aleyhine taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 01:40
Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler Noel Bayramı'nda Devam Etti

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler Noel Bayramı'nda Sürüyor

Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı başlatılan gösteriler, başkent Tiflis'te Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da devam etti. Protestolar, 28 Kasım 2024'te hükümetin aldığı karara tepki olarak, 40 gün önce başlamıştı.

Protestolar Bayramda da Sürüyor

26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden sonra hükümetin AB ile olan müzakereleri askıya alması, ülkede büyük tepkilere yol açtı. Noel Bayramı'nı kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, bu yıl bayramı protesto ile geçirerek, Parlamento Binası'nın önünde toplandılar.

Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları ile mumlar taşıyan protestocular, Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak, hükümete yönelik tepkilerini dile getirdi. Bunun yanı sıra, parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundular.

Uluslararası Tepkiler ve Hükümetin Savunması

AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı seçimleri kabul etmemekte ve hükümetin AB müzakerelerini askıya alma kararına karşı tepkilerini ortaya koymaktadır. Hükümet ise Batı destekli bazı unsurların, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet tarafından 'sokak eylemleri' ile hükümeti devirmeye çalışıldığını savunuyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetine karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu durum, ülkedeki iç siyasi dinamiklerin yanı sıra uluslararası ilişkilerin de gerilmesine yol açtı.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına...

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı 40 gün önce başlayan gösteriler, başkent Tiflis'te Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da devam etti.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına...

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı 40 gün önce başlayan gösteriler, başkent Tiflis'te Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da devam etti.

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